ليستر سيتي يقع في فخ الخسارة أمام وست هام

المصدر: د ب أ

سقط فريق ليستر سيتي في فخ الخسارة أمام ضيفه وست هام صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ساوثهامبتون على وست بروميتش 2 - صفر.

وسجل أهداف وست هام ميشيل أنطونيو وبابلو فورنالس وجارود بوين في الدقائق 14 و34 و83. ورفع وست هام رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند تسع نقاط في المركز الثاني.

و في المباراة الثانية، فاز ساوثهامبتون على وست بروميتش بهدفين نظيفين سجلهما موسى دجينيبو وأوريول روميو فيدال في الدقيقتين41 و69.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر وتوقف رصيد وست بروميتش عند نقطة واحدة.

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