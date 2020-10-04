تأجيل مباراة ثالثة بالدوري البولندي بسبب فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي فارتا بوزنان أن مباراته أمام ليجيا وارسو في الدوري البولندي لكرة القدم تقرر تأجيلها بعدما أصيب أربعة من طاقم الفريق بفيروس كورونا.

ويوجد لاعبون من بين المصابين الأربعة، لذلك لم يعلن المتحدث الرسمي باسم فارتا عن عدد اللاعبين المصابين. وذكر النادي أن موظفا أظهر أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا الاسبوع الماضي ثم بعد ذلك تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

ويتواجد الموظف في الحجر المنزلي. وفي صباح اليوم الأحد كان هناك ثلاث حالات مشتبه بها، والتي لم تظهر بعد نتيجة فحصها.

وتم تأجيل المباراة حتى 3 نوفمبر.

وتعد هذه ثالث مباراة في الدوري البولندي يتم تأجيلها بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وكان قد تأجل مباراتا بوجون شتشتين مع ياجيلونيا بياويستوك وفيسلا كراكوف أمام ليجيا جدانسك.

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