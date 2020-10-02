"فيفا" يحدد شروط مشاركة اللاعبين في تصفيات المونديال بأمريكا الجنوبية

المصدر: رويترز

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، شروط مشاركة اللاعبين في تصفيات المونديال بأمريكا الجنوبية، التي تنطلق الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونيمبول" الشهر الماضي، انطلاق التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 في أكتوبر الحالي، وأنه حصل على موافقة الـ"فيفا".

ويشارك العديد من اللاعبين المنتمين لأندية أوروبية في التصفيات، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والبرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان.

وقال الـ"فيفا" أمس الخميس، إن اللوائح المعتادة ستطبق، لكن باستثناءات.

وأوضح الـ"فيفا" أنه يجب استثناء اللاعبين من قواعد الحجر الصحي في البلاد التي سيخوضون فيها مباريات التصفيات والبلاد التي تضم أنديتهم.

وسيحق للأندية عدم ترك لاعبيها لو امتدت فترة الحجر الصحي لخمسة أيام أو أكثر عند وصولهم إلى تلك الدول.

وأضاف الـ"فيفا": "سيواصل الفيفا مع الاتحادات القارية والوطنية مراقبة الوضع فيما يتعلق بالسفر وسياسات الحجر الصحي المتعلقة بكل دولة في المباريات الدولية المقبلة".

ووافقت دول أمريكا الجنوبية على إلغاء الحجر الصحي في آخر ثلاثة أسابيع من أجل إقامة مباريات كأس كوبا ليبرتادوريس.

وتعاونت الدول الأوروبية من أجل إقامة مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا".

ولكن لم يتضح بعد هل ستوافق الدول الأوروبية على منح استثناءات للاعبين العائدين من أمريكا الجنوبية أم لا.

وتنطلق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في الثامن من أكتوبر الحالي بإقامة ثلاث مباريات، وهي باراغواي ضد بيرو، وأوروغواي ضد تشيلي، والأرجنتين ضد الإكوادور، فيما تلعب كولومبيا ضد فنزويلا، والبرازيل ضد بوليفيا في اليوم التالي.

وتقام الجولة الثانية في 13 أكتوبر.

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