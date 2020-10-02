سيرجي: ميسي يبذل كل جهده من أجل برشلونة

المصدر: رويترز

كال سيرجي روبرتو مدافع برشلونة المديح لقائده ليونيل ميسي بعد أدائه المذهل في الفوز 3-صفر على مستضيفه سيلتا فيجو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الخميس حيث أوضح اللاعب الأرجنتيني أنه وضع مشاكله مع الإدارة خلف ظهره.

وافتتح أنسو فاتي التسجيل وساهم ميسي في مضاعفة الفارق في بداية الشوط الثاني بعد انطلاقة رائعة في الناحية اليمنى وسدد كرة اصطدمت بلوكاس أولازا لاعب سيلتا فيجو إلى داخل مرماه.

وبعد ذلك ألغى الحكم هدفا لميسي بداعي التسلل ثم صنع الهدف الثالث لبرشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع حيث مر من دفاع سيلتا فيجو وسدد كرة أبعدها الحارس إيفان بيار لكنها ارتدت إلى سيرجي روبرتو ليهز الشباك.

وقال سيرجي روبرتو "ليونيل متألق في الوقت الحالي. ركض كثيرا اليوم وبذل كل جهده من أجل الفريق".

وسعى ميسي لوضع مشاكله خلف ظهره بعد محاولته الرحيل في الصيف وانتقاده اللاذع ليوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي وقال في مقابلة مؤخرا إنه حان الوقت لكي يتحد الجميع في النادي.

ودعم مستواه أمام سيلتا فيجو حديثه الأخير وقاد الفريق للتأقلم مع طرد زميله كليمو لينجليه في الشوط الأول.

وقال سيرجي روبرتو "نحن سعداء باستمرار ليونيل معنا ونشعر بدفعة قوية مع مشاهدته وهو يلعب بحافز".

وأشار رونالد كومان مدرب برشلونة إلى رغبة ميسي في التضحية من أجل النادي قائلا "ميسي اجتهد بدون كرة وهو ما كان مهما للغاية لنا الليلة".

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