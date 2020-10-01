مجموعات الدور الأول لدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 ، والتي أجريت اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية ، عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى : بايرن ميونخ الألماني- أتلتيكو مدريد الإسباني- سالزبورج النمساوي- لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الثانية : ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- انتر ميلان الإيطالي- بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

المجموعة الثالثة : بورتو البرتغالي- مانشستر سيتي الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الرابعة : ليفربول الإنجليزي- أياكس الهولندي- أتالانتا الإيطالي- ميديتيلاند الدنماركي.

المجموعة الخامسة : أشبيلية الإسباني- تشيلسي الإنجليزي- كراسنودار الروسي- رين الفرنسي.

المجموعة السادسة : زينيت سان بطرسبرج الروسي- بوروسيا دورتموند الألماني- لاتسيو الإيطالي- كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة السابعة : يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني- دينامو كييف الأوكراني- فيرينكفاروس المجري.

المجموعة الثامنة : باريس سان جيرمان الفرنسي- مانشستر يونايتد الإنجليزي- لايبزج الألماني- اسطنبول باشاك شهير التركي.

وأجريت مراسم القرعة اليوم بتوزيع الفرق الـ32 المتأهلة لهذا الدور على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة اليوم حيث وزعت هذه الفرق على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة.

وتقام مباريات الجولات الستة لدور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور الثلاثة المقبلة :

الجولة الأولى : 20 و21 أكتوبر.

الجولة الثانية : 27 و28 أكتوبر.

الجولة الثالثة : 3 و4 نوفمبر.

الجولة الرابعة : 24 و25 نوفمبر.

الجولة الخامسة : 1 و2 ديسمبر.

الجولة السادسة : 8 و9 ديسمبر.

كما تقام مباريات الدور الثاني (دور الستة عشر) في أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 لجولة الذهاب والتاسع والعاشر و16 و17 مارس 2021 لجولة الإياب.

وتقام مباريات دور الثمانية في السادس والسابع من أبريل 2021 لجولة الذهاب و13 و14 من الشهر نفسه لجوبة الإياب.

وتقام فعاليات المربع الذهبي في 27 و28 أبريل لجولة الذهاب والرابع والخامس من مايو لجولة الإياب على أن تقام المباراة النهائية على استاد "أتاتورك" الأولمبي في اسطنبول في 29مايو 2021 .

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