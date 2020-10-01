انتصار سهل آخر لديوكوفيتش ليبلغ الدور الثالث في فرنسا المفتوحة

المصدر: رويترز

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول الدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس بفوز سهل 6-1 و6-2 و6-2 على الليتواني ريكارداس بيرانكيس اليوم الخميس.

وغمرت بعض أشعة الشمس النادرة ملعب فيليب شاترييه لكن المباراة، التي جاءت من طرف واحد، كانت مملة بالنسبة للجماهير القليلة التي سمحت لها السلطات بالحضور.

وأنهى ديوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاما المجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط بعد أن فاز اللاعب الصربي بآخر عشر نقاط وأبدى بيرانكيس بعض المقاومة في المجموعة الثانية.

وتلقى اللاعب الليتواني المصنف 66 العلاج بسبب مشكلة في الظهر قبل بداية المجموعة الثالثة لكن منافسه الصربي أجهز عليه بعد عودته.

وخسر ديوكوفيتش، الساعي للقبه الثاني في فرنسا المفتوحة و18 في البطولات الأربع الكبرى، عشرة أشواط حتى الآن في مباراتين ولم يواجه أي متاعب تذكر اليوم وحاول الاستفادة من هذا التفوق بالتدرب على تسديد الكرات القصيرة الماكرة خلف الشبكة في عدة مناسبات.

وأنهى المباراة لصالحه بعد 83 دقيقة فقط بعد أن سدد ضربة الارسال الساحقة 10 له في اللقاء.

وكانت هذه المباراة نسخة مكررة من المواجهة السابقة الوحيدة بين اللاعبين في البطولات الكبرى حين فاز بيرانكيس بخمسة أشواط فقط في أمريكا المفتوحة 2013.

وهذا هو الانتصار 70 لديوكوفيتش في فرنسا المفتوحة ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الأكثر انتصارا في رولان جاروس مع روجر فيدرر.



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