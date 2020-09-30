سيرينا وليامز تنسحب من بطولة فرنسا للتنس بسبب الإصابة

المصدر: رويترز

انسحبت سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب إصابة بوتر العرقوب قبل وقت قصير على مواجهة البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا في الدور الثاني اليوم الأربعاء.

وكانت اللاعبة الأمريكية (39 عاما)، الفائزة ثلاث مرات في رولان جاروس، تطمح لمعادلة الرقم القياسي بالحصول على 24 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.

وأبلغت وليامز مؤتمرا صحفيا "وجدت صعوبة في المشي وشعرت بأنني احتاج لأن أعرج من أجل المشي بعد استيقاظي".

وعانت وليامز من مشكلة خلال خسارتها في الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة أمام فيكتوريا أزارينكا وقالت قبل بدء مشوارها في باريس إنها ليست في قمة لياقتها البدنية لكنها تعافت بما يكفي للعب.

وتحدثت عن الإصابة مجددا عقب فوزها في الدور الأول على مواطنتها كريستي آهن ويبدو أن الإصابة تفاقمت أثناء التدريبات قبل مباراة الدور الثاني.

وتابعت "لا ترغب في اللعب مع الإصابة في وتر العرقوب لأن الأمور قد تزداد سوءا".

وقالت وليامز إنها ستفكر في إكمال الموسم أو التوقف لكنها أكدت حاجتها للراحة لأسبوعين وشددت على رغبتها في الاستمرار بمسيرتها.

وقالت "أحب لعب التنس والمنافسة وهذه وظيفتي وأنا جيدة فيها حتى الآن وكنت قريبة جدا من تحقيق بعض الأشياء لذا سأواصل مشواري".

وانسحبت وليامز من بطولة فرنسا المفتوحة في 2018 قبل خوض مباراة دور 16 أمام ماريا شارابوفا.

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