فرنسفاروش ودينامو وأولمبياكوس إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

تأهل فرنسفاروش إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في 25 عاما بعد أن قاد التعادل بدون أهداف مع مولده في إياب الجولة الفاصلة بالأدوار التمهيدية أمس الثلاثاء الفريق المجري للفوز بقاعدة الهدف خارج الأرض عقب تعادلهما ذهابا 3-3.

وانضم إليه دينامو كييف بفوزه 3-صفر على غنت، ليكمل انتصاره 5-1 في النتيجة الإجمالية على منافسه البلجيكي، كما تأهل أولمبياكوس اليوناني بعد تعادله بدون أهداف خارج ملعبه مع أومونيا نيقوسيا لينتصر 2-صفر إجمالا على الفريق القبرصي.

وانتزع فرنسفاروش تعادلا مثيرا في النرويج واستغل الحظ مرة أخرى في بودابست بعد أن أهدر الفريق الزائر العديد من الفرص للتأهل.

وأطلق اعتزاز حسين لاعب مولده تسديدة من مدى قريب أُبعدت من أسفل العارضة في الدقيقة 55 قبل أن يهدر إيريك هشتاد فرصة خطيرة في الدقيقة 76 أنقذها الحارس دينيس ديبوش.

وحادت تسديدة البديل أولا برينهيلدسن قليلا عن المرمى في الدقائق الأخيرة بعد أن زاد مولده من ضغطه مستخدما الكرات الطويلة والعرضية داخل منطقة جزاء فرنسفاروش، لكن دفاع الفريق المجري صمد بنجاح.

ومنح فيتالي بويالسكي لاعب دينامو التقدم للفريق الأوكراني بتسديدة رائعة بكعب القدم في الدقيقة التاسعة قبل أن يهز لاعب الوسط الموهوب ميكولا شابارنكو القائم بتسديدة مذهلة من 20 مترا.

وأحرز كارلوس دي بينيا هدفا من ركلة جزاء ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 36 بعد أن لمس إيجور بلاستون مدافع جنت الكرة بيده عقب تمريرة عرضية من جيرسون رودريجيز.

وأضاف رودريجيز مهاجم لوكسمبورج هدفا ثالثا من ركلة جزاء أخرى في بداية الشوط الثاني بعد تعرض فلاديسلاف سوبرياها لإعاقة من الظهير الأيمن نوريو فورتونا.

ولم يبذل أولمبياكوس الكثير من الجهد في الإطاحة بأومونيا ولم يتعرض لأي خطر في ظل تفوقه بفارق هدفين في مباراة الذهاب، وتصدى فابيانو حارس الفريق القبرصي جيدا لسلسلة من الفرص ليحرم الفريق اليوناني من تحقيق نتيجة أكبر.

وفي مباريات الأربعاء، يدافع كراسنودار عن تفوقه 2-1 أمام باوك سالونيكا، ويلتقي ميتيلاند على أرضه مع سلافيا براج عقب تعادلهما بدون أهداف في جمهورية التشيك بينما يلعب سالزبورج ضد مكابي تل أبيب بعد انتصاره 2-1 في إسرائيل.

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