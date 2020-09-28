الاتحاد الدولي لسباقات السيارات يدحض ادعاءات هاميلتون

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) رفضه لادعاءات النجم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس "بمحاولة إيقافه" من خلال العقوبات التي فرضت عليه خلال سباق الجائزة الكبرى الروسي الذي أقيم أمس الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وقال مايكل ماسي مدير سباقات فورمولا-1 في تصريحات نشرها موقع فورمولا-1 اليوم الاثنين :"من وجهة نظري، الأمر بسيط للغاية، إذا أراد لويس تصعيد أي شيء فإن الباب مفتوح دائما، هكذا قلت له من قبل كما قلت ذلك لجميع السائقين في العديد من المرات."

وأضاف :"لدينا مراقبون يعملون ككيان تحكيمي مستقل للفصل في هذه الأمور، وبالتالي كان هناك انتهاك ولا يهم ما إذا كان هذا الانتهاك قد جاء من جانب لويس هاميلتون أو من أي من السائقين الــ19 الأخرين."

وكان هاميلتون الذي حسم انطلاقه من المركز الأول من خلال تسجيل أفضل زمن في التجارب الرسمية التأهيلية أمس الأول السبت، قد تعرض لعقوبتين خلال السباق أمس الأحد بالتأخير عشر ثوان وذلك بسبب انتهاكين ارتكبهما خلال تدريبه على الانطلاق خارج المنطقة المخصصة لذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى أن العقوبة مبالغ فيها، قال هاميلتون إن المراقبين "يحاولون إيقافه".

وأضاف :"بالطبع هي كذلك (مبالغ فيها) لكن هذا متوقع. هم يحاولون إيقافي، أليس كذلك؟."

وأشار هاميلتون بعدها إلى أنه لا يعتقد بالضرورة أنه مستهدف، لكن (هذا ما يحدث وقتما يكون الفريق في المقدمة".

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