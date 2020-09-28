توماس باخ يؤكد صعوبة إقامة منافسات الصالات في الهواء الطلق في الأولمبياد

المصدر: د ب أ

أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أنه لا يتخيل إقامة منافسات الرياضات داخل الصالات في أماكن أخرى بالهواء الطلق تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي جرى تأجيلها لتقام العام المقبل.

وقال باخ في تصريحات لوسائل الإعلام، أثناء حضوره بطولة العالم للدراجات على الطرق في مدينة إيمولا الإيطالية أمس الأحد: "أعتقد أن الأمر معقد للغاية".

وأضاف: "لم أفكر في الأمر بعد ولا أعرف إذا ذلك الأمر ضمن الخيارات المطروحة في مجموعات العمل، إذا سألتني بشكل شخصي أعتقد أن الأمر معقد للغاية فيما يتعلق بتغيير أماكن المنافسات".

وتابع باخ أن منافسات الألعاب الأولمبية والتي ستقام في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس من العام المقبل في العاصمة اليابانية، لن تكون الوحيدة حيث أوضح :"لدينا 33 بطولة عالمية في نفس التوقيت".

وتم طرح السؤال عقب قول باخ إنه قد يكون من الضروري التمييز في عملية وصول الجماهير في الأحداث التي تقام داخل وخارج طوكيو بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



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