ليفربول يتأهب لمباراتي أرسنال وبرايتون يأمل في الثأر من يونايتد

المصدر: د ب أ

يتأهب ليفربول لمهمة تبدو صعبة بشكل كبير حيث يواجه أرسنال مرتين خلال هذا الأسبوع، إحداهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والأخرى في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية التي تشهد أيضا مواجهة ثأرية بين برايتون ومانشستر يونايتد.

ويستضيف ليفربول فريق أرسنال على ملعب "أنفيلد" في وقت لاحق اليوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز، ويتجدد اللقاء بينهما على الملعب نفسه يوم الخميس المقبل في دور الستة عشر من كأس رابطة المحترفين والذي تنطلق منافساته غدا الثلاثاء بمباراة توتنهام أمام تشيلسي.

والتقى ليفربول مع أرسنال مرتين سابقتين خلال العام الجاري، وكانت الأولى على ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال، وفاز أصحاب الأرض 2 / 1 ضمن منافسات الموسم الماضي من الدوري الممتاز، وذلك في 15 يوليو الماضي.

بينما أقيمت المواجهة الثانية على ملعب ويمبلي في 29 أغسطس الماضي، وتغلب أرسنال على ليفربول 5 / 4 إثر تعادلهما 1 / 1 في المواجهة التي جمعت بينهما في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

وكانت الهزيمة أمام أرسنال في يوليو الماضي هي الثالثة لليفربول خلال موسمه الرائع الذي شهد تتويجه بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى خلال 30 عاما.

وأبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إعجابه بعمل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكيفية هيكلة الفريق وإعداده.

وقال كلوب :"هيكلة الفريق تبدو استثنائية بلا شك."

وأضاف :"يمكنكم رؤية التوازن الجيد بين الجانبين الدفاعي والهجومي، منذ توليه المهمة، قدم عملا هائلا، أقول هذا بصدق."

كذلك تتجدد المواجهة بين برايتون ومانشستر يونايتد على ملعب برايتون، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

وحقق مانشستر انتصارا صعبا بنتيجة 3 / 2 على برايتون في عقر داره أمس الأول السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز، وقد حسمت المباراة لصالح مانشستر في الثواني الأخيرة بهدف سجله برونو فيرنانديز.

ويلتقي الفريقان مجددا على الملعب نفسه بعد غد الأربعاء في دور الستة عشر بكاس الرابطة، حيث يتطلع برايتون إلى الثأر.

أما مانشستر سيتي، حامل لقب كأس الرابطة، فيتطلع إلى استعادة توازنه سريعا بعد صدمة الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على ملعبه أمام ليستر سيتي 2 / 5 أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك عندما يحل ضيفا على بيرنلي مساء الأربعاء.

ويعاني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالفعل من مشكلة الإصابات في صفوف الفريق، لكنه أكد على أن الهزيمة في مباراة أمس لن توقف انطلاقة الفريق.

وقال غوارديولا :"لن أفقد الأمل، وإنما سأحاول إيجاد الحلول... هو أمر صعب، لكنها مجرد ثاني مباراة في الموسم، وعلينا أن نحاول التوصل إلى ما نحتاجه لتفادي تكرار ذلك."

ويفتتح توتنهام منافسات دور الستة عشر بكأس الرابطة غدا الثلاثاء بمواجهة تشيلسي، بينما يحل نيوكاسل ضيفا على فريق الدرجة الرابعة نيوبورت كاونتي يوم الأربعاء.

ويستضيف إيفرتون، المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي، فريق ويستهام مساء الأربعاء.

ويأمل إيفرتون ومديره الفني كارلو أنشيلوتي في مواصلة الانطلاقة القوية، بعد أن حقق الفريق الفوز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالدوري.

وأثنى أنشيلوتي على فريقه قائلا :"الروح التي يتحلى بها الفريق رائعة لكن علينا مواصلة محاولات تطوير الجوانب التي تحتاج إلى التحسن، وكذلك الحفاظ على تركيزنا."

وأضاف :"نا سعيد حقا بما قدمناه خلال الفترة الأولى من الموسم."

وتشهد منافسات دور الستة عشر مساء الخميس لقاء برينتفورد، المنافس في دوري البطولة الإنجليزية، مع فولهام.

وستكون الفرصة متاحة أمام برينتفورد للثأر إثر هزيمته أمام فولهام في الدور الفاصل الحاسم للصعود إلى الدوري الممتاز.

وفي مباراة أخرى تقام مساء الخميس، يلتقي أستون فيلا مع ستوك سيتي المنافس في دوري البطولة الإنجليزية.



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