ميسي وفاتي يقودان برشلونة للفوز على فياريال برباعية

المصدر: د ب أ

بدأ برشلونة مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم على أفضل وجه، بعدما اكتسح ضيفه فياريال 4 / صفر أمس الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

حصد برشلونة، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم، في حين تجمد رصيد فياريال، الذي خاض مباراته الثالثة في البطولة، عند أربع نقاط.

كانت رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيل أول مباراتين لبرشلونة في الموسم الحالي، لمنح لاعبيه قسطا أوفر من الراحة، بعد مشاركتهم في الأدوار النهائية للنسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت فعالياتها أواخر الشهر الماضي.

في الظهور الرسمي الأول للهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، تقمص النجم الصاعد أنسو فاتي دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه الهدفين الأول والثاني لبرشلونة في الدقيقتين 15 و19، فيما أضاف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 35 من ركلة جزاء تسبب فيها فاتي.

وجاء الهدف الرابع لبرشلونة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز باو توريس لاعب فياريال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

يأتي هذا الانتصار، ليمنح قوة دفع لا بأس بها لبرشلونة، الذي عانى من سلسلة من الأزمات خلال الفترة الماضية بدءا من مطالبة ميسي الرحيل عن الفريق قبل أن يضطر للاستمرار حتى انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، مرورا بانتهاء مسيرة الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال مع الفريق، ثم الإطاحة بالأوروغواياني لويس سواريز من هجوم برشلونة، لينضم مؤخرا لصفوف أتلتيكو مدريد.

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