كلوب يعلن غياب قائد ليفربول عن مواجهة أرسنال

المصدر: د ب أ

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن غياب قائد الفريق جوردان هندرسون أمام آرسنال، بسبب الإصابة، علما بأن المباراة مقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وشهدت مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، خروج جوردان هندرسون قائد الريدز، بعدما شعر بشد عضلي في فخذه ولن يتم المخاطرة به.

وقال يورغن كلوب: "هندرسون، ليس بعد، كان هذا واضحا، هذه المباراة مبكرة جدا بالتأكيد، أعتقد أن هذا كل شيء، إلى حد كبير".

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الثالث في البريميرليغ، لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الافتتاحية بالدوري.

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