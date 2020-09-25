تعليق عضوية الاتحاد الترينيدادي في الفيفا بسبب "انتهاكات خطرة"

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الخميس عن تعليق عضوية اتحاد ترينيداد وتوباغو للعبة بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات خطرة" للوائح الفيفا.

وكان الفيفا قرر في مارس الماضي تعيين إدارة مؤقتة للإشراف على تسيير شؤون اتحاد اللعبة في ترينيداد وتوباغو، وذلك بعدما اكتشف وفد تقصي الحقائق والمراجعة المالية وجود إدارة لا تتسم بالكفاءة لموارد الاتحاد أدت لديون باهظة عليه ومخاطر بالإفلاس.

وأقام مجلس إدارة الاتحاد الترينيدادي دعوى قضائية أمام القضاء الترينيدادي ضد الإدارة المؤقتة المعينة من قبل الفيفا.

وأكد الفيفا أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في سويسرا هي المحكمة الوحيدة التي يمكنها الفصل في هذه المنازعات.

وحذر الفيفا من أن الخطوة القانونية التي اتخذها الاتحاد الترينيدادي "تعرض هيكل الحوكمة العالمي لكرة القدم للخطر".

وذكر الفيفا أنه قرر تعليق عضوية الاتحاد الترينيدادي لأنه لم يسحب دعواه القضائية أمام القضاء المحلي.

ومن الممكن رفع قرار تعليق العضوية حال اعتراف الاتحاد الترينيدادي بالإدارة المؤقتة التي عينها الفيفا.

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