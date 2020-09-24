تشيلسي يتعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي

المصدر: د ب أ

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس تعاقده مع الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي من صفوف رين الفرنسي مقابل 22 مليون جنيه استرليني وبعقد يمتد لخمسة أعوام.

وبات ميندي سابع صفقات تشيلسي هذا الصيف بعد ضم حكيم زياش وتيمو فينر وبن شيلويل وتياجو سيلفا ومالانجا سار وكاي هافيرتز.

وسيتنافس ميندي مع الإسباني كيا والأرجنتيني ويلي كاباييرو على حراسة مرمى تشيلسي.

وحافظ ميندي على نظافة شباكه خلال تسع من أصل 24 مباراة شارك بها في الموسم الماضي ليقود رين لإنهاء مشواره في الدوري الفرنسي في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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