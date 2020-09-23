اليونايتد وويستهام إلى دور الـ 16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

المصدر: د ب أ

تأهل فريقا مانشستر يونايتد وويستهام يونايتد إلى دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد فوز الأول على مضيفه لوتن تاون 3 /صفر وفوز ويستهام على ضيفه هال سيتي 5 /1 أمس الثلاثاء في الدور الثالث.

وودع وست بروميتش البيون البطولة من الدور الثالث بخسارته أمام ضيفه برنتفورد 4 /5 بركلات الجزاء الترجيحية في الوقت الذي صعد فيه نيوبورت كونتي لدور الستة عشر بفوزه على ضيفه واتفورد 3/ 1.

وفي المباراة الأولى تقدم الإسباني خوان ماتا بهدف لمانشستر من ضربة جزاء في الدقيقة 44، ثم أضاف ماركوس راشفورد وماسون جرينوود الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 88 و90.

وعلى الاستاد الأولمبي خاض ويستهام مباراته في غياب مدربه ديفيد مويس ولاعبيه عيسى ديوب وجوش كولن بعد تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويدين ويستهام بالفضل في هذا الفوز للثنائي سباستيان هيلير اندريه يارمولنكو، حيث سجل كل منهما هدفين.

وافتتح روبير سنودجراس التسجيل لويستهام في الدقيقة 18 ثم أضاف هيلير الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتبعه يارمولنكو بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 56.

وسجل هيلير الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة قبل أن يختتم يارمولنكو التسجيل في الوقت بدل الضائع، فيما تكفل ماليك ويلكس بالهدف الوحيد لهال سيتي في الدقيقة 70.

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