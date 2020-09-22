"ثنائية" إبراهيموفيتش تمنح ميلان الفوز في بداية الكالتشيو

المصدر: رويترز

أحرز المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين وأهدر فرصة أمام المرمى الخالي من حارسه في فوز ميلان 2-صفر على ضيفه بولونيا، ليستهل مشواره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بشكل مثالي أمس الاثنين.

وافتتح المهاجم البالغ عمره 38 عاما التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 35، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء، هي الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد خمس دقائق من الاستراحة.

وكاد المهاجم السويدي أن يكمل الثلاثية عندما راوغ الحارس أوكاش سكوروبسكي، لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى.

وحافظ ميلان، صاحب المركز السادس في الموسم الماضي، على سجله الخالي من الهزيمة بجميع المسابقات منذ الثامن من مارس.

وحضر ألف متفرج في ملعب سان سيرو وفقا للوائح جائحة فيروس كورونا التي أقرتها الحكومة الإيطالية، وفضل ميلان أن يقتصر هذا العدد على العاملين في مجال الصحة المحلية.

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