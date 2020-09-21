ليستر سيتي يتصدّر البرمييرليغ بفوز على بيرنلي

المصدر: رويترز

تصدر ليستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز 4-2 على بيرنلي، ليحقق الانتصار في المباراة رقم 100 للمدرب بريندان رودجرز في المسابقة أمس الأحد.

وهذا الفوز الثاني على التوالي لليستر بعد التفوق 3-صفر على وست بروميتش ألبيون في الجولة الافتتاحية، حيث نجح أمس في التعافي من التأخر بهدف مبكر سجله كريس وود.

وجاء هدف وود بعدما أخفق جيمس جاستن مدافع ليستر في إبعاد تمريرة عرضية من تشارلي تيلور من الجانب الأيسر في الدقيقة العاشرة.

وأدرك هارفي بارنز التعادل في الدقيقة 20 بعد مجهود من جيمي فاردي الذي راوغ اثنين من المدافعين ومرر إلى تيموتي كاستاني الذي أرسل الكرة إلى بارنز ليسجل كرة أرضية داخل الشباك.

وصنع كاستاني، المنضم هذا الموسم، هدفا آخر عندما أرسل كرة عرضية وضعها إيريك بيترز مدافع بيرنلي بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

ونجح جاستن في تعويض التسبب في هدف وسجل الهدف الثالث بنفسه بعد مرور ساعة من اللعب قبل أن يقلص جيمي دان الفارق لبيرنلي عقب متابعة ركلة حرة من دوايت ماكنيل في الدقيقة 73.

لكن ليستر ضمن الانتصار بعدما أطلق دينيس برايت تسديدة هائلة من 18 مترا في شباك نيك بوب حارس بيرنلي في استاد كينج باور.

وسيلعب بيرنلي في الجولة المقبلة مع ساوثامبتون يوم السبت بينما يحل ليستر ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأحد.

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