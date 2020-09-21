الريال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي مع سوسيداد

المصدر: د ب أ

استهل فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي حققه في الموسم الماضي، بالتعادل السلبي أمام ريال سوسيداد أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأجلت مباراة الريال في الجولة الأولى من الدوري أمام خيتافي بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا التي انتهت الشهر الماضي.

وفشل فريقا ريال مدريد وسوسيداد في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وهذه هي أول نقطة للريال، حامل اللقب، هذا الموسم، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام فياريال 1/1.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين، وكانت السمة السائدة في العشر دقائق الأولى من اللقاء هي قيام لاعبي الفريقين بالضغط على حامل الكرة وتضييق المساحات للحد من الخطورة على المرميين.

وبمرور الوقت فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية لإيجاد ثغرة في الدفاع القوي والمنظم لفريق سوسيداد، ولكنه فشل لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 14 والتي شهدت أول فرصة حقيقية على المرمى عندما سدد كريم بن زيمة كرة أرضية قوية تصدى لها أليكس روميرو حارس سوسيداد.

عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى رغم المحاولات الهجومية المستمرة للريال، والهجمات المرتدة التي حاول سوسيداد من خلالها تهديد مرمى الريال.

وكاد الريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 36 عندما لعبت ركلة ركنية قابلها سيرخيو راموس بضربة رأس لكنها اصطدمت بمونوز واترد لراموس مرة أخرى ليسدد كرة قوية من على حدود منطقة الست ياردات لكن كرته اصطدمت بمونوز مرة أخرى وخرجت لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 38 أهدر بن زيمة فرص هدف مؤكد عندما أخطأ ريميرو حارس سوسيداد في تمرير الكرة لتصل إلى فينيسيوس جونيور الذي مررها لبن زيمة داخل منطقة الجزاء حيث راوغ الحارس وسددها بعرض الملعب لكن الحكم أطلق صافرته معلنا تسلل بن زيمة.

وكان بن زيمة قريبا من تسجيل هدف التقدم للريال في الدقيقة 40 عندما استلم الكرة داخل منطقة جزاء سوسيداد وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 43 أخطر فرص اللقاء لفريق سوسيداد عندما انفرد ألكسندر إيساك بتيبو كورتوا، حارس الريال من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس ببراعة.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 47 أهدر ريال سوسيداد فرصة تسجيل الهدف الأول عندما مرر ميكيل أويارزابال الكرة إلى أندير بارينيتشيا داخل منطقة جزاء الريال من الناحية اليسرى ليقابلها بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لكورتوا.

بعد تلك الهجمة فرض الريال سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التقدم مما أدى إلى تراجع فريق سوسيداد لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الريال.

وفي الدقيقة 56 سدد داني كارفاخال، لاعب الريال، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ريميرو على مرتين.

وشهدت الدقيقة 62 تسديدة أرضية قوية من بن زيمة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس ريميرو تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 63 أجرى سوسيداد أول تبديلاته بإشراك ديفيد سيلفا بدلا من ألكسندر إيساك.

وأجرى ريال مدريد 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 70 بإشراك كاسيميرو وفيديريكو فالفيردي ومارفين بدلا من أوديجارد ولوكا مودريتش ورودريجو.

وفي الدقيقة التالية سدد تونس كروس، لاعب ريال مدريد، كرة قوية من على حدود منطقة جزاء سوسيداد لكنها علت العارضة.

وأجرى سوسيداد تبديلين في الدقيقتين 74 بإشراك عدنان يانوزاي وجون باوتيستا بدلا من أويارزابال وأندير بارينيتشيا.

وأصبح اللعب سجالا بين الفريق، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على المرميين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وأجرى سوسيداد تبديلا في الدقيقة 89 بإشراك أوركو جونزاليس بدلا من أندير جويفارا، وأجرى الريال تبديلا بإشراك سيرخيو أريباس بدلا من فينيسيوس جونيور.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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