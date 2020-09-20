أرسنال ينتزع فوزاً بشق الأنفس من وست هام

المصدر: رويترز

سجل البديل إيدي نكيتياه هدفا قرب النهاية ليفوز أرسنال 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم ألكسندر لاكازيت بهدفه رقم 50 مع أرسنال بينما أدرك ميخائيل أنطونيو التعادل لوست هام قبل نهاية الشوط الأول.

وكان وست هام منظما بشكل أكبر من مباراته الأولى عندما خسر 2-صفر أمام نيوكاسل يونايتد.

لكن أرسنال، الذي فاز 3-صفر على فولهام في الجولة الافتتاحية، تقدم بعد مرور 25 دقيقة حيث مرر بيير-إيمريك أوباميانج، الذي مدد منذ أيام تعاقده لثلاث سنوات، الكرة إلى لاكازيت ليضعها بضربة رأس في مرمى الحارس أوكاش فابيانسكي.

وتعادل وست هام قبل الاستراحة بعد عمل جماعي رائع. وركض توماس سوتشيك بالكرة من منتصف الملعب ومرر إلى رايان فريدريكز الذي وضعها في طريق أنطونيو ليسجل بسهولة من مدى قريب.

واقترب أنطونيو من إضافة الهدف الثاني بعد الاستراحة لكن بيرند لينو حارس أرسنال أنقذ الفرصة بصعوبة.

وانتزع نكيتياه النقاط الثلاث لأرسنال في الدقيقة 85 بعدما تلقى تمريرة أرضية من داني سيبايوس وبعد أقل من عشر دقائق من اللعب بدلا من لاكازيت.

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