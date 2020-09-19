إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية

المصدر: رويترز

أحرز صانع اللعب الكولومبي جيمس رودريجيز أول أهدافه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في حين أضاف زميله دومينيك كالفرت-لوين ثلاثية (هاتريك) ليفوز فريقهما إيفرتون على ضيفه وست بروميتش ألبيون 5-2 في أولى مباريات الأسبوع الثاني من البطولة اليوم السبت.

بدأ وست بروميتش المباراة بطريقة رائعة وافتتح التهديف عن طريق جرادي ديانجانا الذي أحرز هدفه الأول في البطولة لكن أصحاب الأرض سيطروا على اللعب بعد أن عادل لهم كالفرت-لوين النتيجة بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد.

ومباشرة قبل نهاية الشوط الأول أحرز رودريجيز هدف التقدم لإيفرتون عندما سدد بطريقة متقنة من حافة منطقة الجزاء لكنه تعرض بعد قليل لدفعة في الوجه من جانب المدافع كيران جيبس الذي تلقى بطاقة حمراء بناء على ذلك ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وتلقى سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش بطاقة حمراء أيضا بعد اعتراضه على قرار الحكم خلال التوقف بين الشوطين.

ومن ركلة حرة نفذها ماتيوس بيريرا من مسافة 30 مترا تعادل الضيوف بهدف رائع لكن سرعان ما ظهر بوضوح تفوق أصحاب الأرض في ظل النقص العددي لوست بروميتش.

ووضع مايكل كين إيفرتون في المقدمة من جديد مسجلا الهدف الثالث للفريق من مدى قريب قبل أن يرفع كالفرت-لوين رصيده من الأهداف إلى أربعة في مباراتين بتسجيل هدفين إضافيين محرزا بذلك أول ثلاثية له مع الفريق.

وتراجع أداء إيفرتون في بعض الأحيان مقارنة بأدائه خلال الفوز 1-صفر في الجولة الأولى على توتنهام هوتسبير لكن تحسنه عن الموسم الماضي ظل واضحا في حين بدت مهمة وست بروميتش غير سهلة تماما بعد أن اهتزت شباكه ثماني مرات في أول جولتين.



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