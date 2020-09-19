نيفيل يطمح لقيادة منتخب انجلترا النسائي في الأولمبياد

المصدر: رويترز

يقول فيل نيفيل مدرب المنتخب النسائي الإنجليزي لكرة القدم إنه يأمل أن يقود الفريق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية العام القادم وهو يتوقع أن يصدر الاتحاد الانجليزي للعبة الشعبية قرارا في هذا الشأن قريبا.

وقاد نيفيل المنتخب الإنجليزي لقبل نهائي كأس العالم للكرة النسائية في العام الماضي وسيترك تدريب الفريق بعد نهاية عقده في يوليو 2021.

وستتولى الهولندية سارينا فيخمان تدريب الفريق خلفا له بداية من سبتمبر من العام المقبل بعد انهاء ارتباطها بالمنتخب الهولندي.

وكان من المفترض أن يقود نيفيل (43 عاما) المنتخب الإنجليزي في الدورة الأولمبية 2020 في طوكيو قبل تأجيلها إلى العام القادم بسبب جائحة كوفيد-19 ولم يصدر أ إعلان بهذا الخصوص حتى الآن.

وقال نيفيل في تصريحات إعلامية "الألعاب الأولمبية لا تزال تمثل طموحا هائلا بالنسبة لي.

"الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعرف ذلك وكان رائعا في مراسلاته معي فيما يتصل بالمواعيد عند اتخاذ القرار".

وأضاف اللاعب السابق:"أعتقد أن القرار سيتخذ قريبا بالفعل لأن الكل مهتم بذلك، اللاعبات ترغبن في معرفة المدرب الذي سيختار التشكيلة التي ستشارك في الألعاب الأولمبية".

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الألماني في مباراة ودية في 27 أكتوبر المقبل في أول عودة له للملاعب منذ أكثر من سبعة أشهر.

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