يوفنتوس الإيطالي يعلن رحيل جونزالو هيجواين

المصدر: رويترز

أكد نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أنه انهى تعاقده مع لاعبه جونزالو هيجواين باتفاق الطرفين ليقترب بذلك المهاجم الأرجنتيني المخضرم من التعاقد مع نادي انتر ميامي الأمريكي الذي يشارك في ملكيته نجم انجلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكام.

وكان هيجواين (32 عاما) لاعب ريال مدريد السابق انضم إلى يوفنتوس في 2016 بعد أن أمضى ثلاثة مواسم في صفوف نابولي الإيطالي.

وأحرز اللاعب الأرجنتيني 66 هدفا لبطل إيطاليا في 149 مباراة خاضعها معه في جميع المنافسات.

وقال يوفنتوس في بيان "خاض الطرفان عدة معارك سويا شهدت احراز الكثير من الأهداف التي كان كثير منها حاسما. الآن يسير كل من إيجواين ويوفنتوس في طريقين مختلفين".

وقال دييجو ألونسو مدرب انتر ميامي إن هيجواين قريب من الانضمام لفريقه في صفقة حرة.

وقال ألونسو للصحفيين "جونزالو بصدد اتمام المحادثات مع النادي. ونأمل أن نعلن خلال الأسبوع الحالي الخبر الكبير بانضمامه إلينا".

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