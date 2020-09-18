ليفربول يتحدى صفقات تشيلسي في قمة مبكرة بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

يواجه ليفربول أول اختبار حقيقي في حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي حققه في الموسم الماضي، عندما يحل ضيفا على تشيلسي، صاحب الصفقات الضخمة، بعد غد الأحد على ملعب (ستامفورد بريدج) في قمة مباريات المرحلة الثانية للمسابقة.

أنفق فريق تشيلسي، الذي يتولى قيادته المدرب الشاب فرانك لامبارد، ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (258 مليون دولار) لتعزيز صفوفه هذا الموسم، من بينهم الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافرتز.

كان فيرنر هدفا لليفربول في الصيف الحالي قبل أن يقرر الانضمام إلى تشيلسي، ويعتقد المهاجم الألماني أن فريقه الجديد لديه القدرة على إزعاج بطل الدوري الممتاز.

وصرح فيرنر لموقع تشيلسي الألكتروني الرسمي "لقد فازوا (ليفربول) بالدوري الموسم الماضي ويمتلكون نفس الفريق الذي أحرز اللقب، لذا سيكونون بنفس قوة العام الماضي".

وأكد فيرنر "سيكون تحديا جيدا بالنسبة لنا أن نرى إلى أي مدى وصلنا إليه نحن".

وأثنى فيرنر على فوز تشيلسي 3 / 1 على مضيفه برايتون في مستهل مباريات الفريق اللندني بالبطولة خلال الموسم الجديد، وقال إن اللاعبين الجدد يشعرون بالراحة بالفعل، ورغم علمه بأن ليفربول يشكل تهديدا كبيرا لفريقه، إلا أنه يعتقد أن تشيلسي يمكن أن يواجهه بقوة.

وشدد فيرنر "نحن نلعب ضد فريق قوي ولديهم لاعبين جيدين، ليس فقط فيرجيل فان ديك. خط دفاع ليفربول بالكامل جيد للغاية".

وتابع "لقد تلقوا أقل عدد من الأهداف في الدوري الموسم الماضي. إنه فريق رائع في كل المراكز. لكن لدينا أيضا لاعبين رائعين ونمتلك القدرة على التغلب عليهم. ستكون مباراة ممتعة".

تلقت شباك ليفربول ثلاثة أهداف من ضيفه ليدز يونايتد في المباراة الافتتاحية للفريق الأحمر هذا الموسم، لكنه فاز 4 / 3 بفضل ثلاثية من النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وقال فان ديك، الذي يعتبر بمثابة الصخرة في قلب دفاع فريقه، إن ليفربول يبحث عن الثبات.

أوضح المدافع الهولندي في حديثه لموقع الدوري الإنجليزي "من الواضح أنه إذا نظرت إلى الموسمين الأخيرين في الدوري، فقد كنا متماسكين للغاية".

وأشار فان دايك "لقد كان مستوانا يرتفع أسبوعا بعد آخر ونجحنا في تحقيق الانتصارات أو الحصول على نتائج جيدة على الأقل.. ووصلنا لمستوى معين من التماسك والاتساق، خاصة في الموسم الماضي، وهو ما قادنا لأن نصبح أبطال إنجلترا، وهذا هو الجزء الصعب".

وأكد نجم دفاع ليفربول "بدأ الموسم للتو بمباراة واحدة، وسيكون الموسم طويلا للغاية، لذلك نحن لا نتطلع إلى ما سيحدث في نهاية الموسم، نحن نركز فقط على ما يحدث الآن".

من جانبه، يلتقي أرسنال مع ضيفه ويستهام يونايتد، حيث سيكون الفريق الملقب بـ(المدفعجية) مدعوما بنجمه الجابوني الدولي وقائده بيير إيميريك أوباميانج، الذي مدد تعاقده مع الفريق لثلاثة أعوام أخرى، بعد ارتباطه بالرحيل لمجموعة من الأندية الكبرى.

وألمح أوباميانج إلى إنه اتخذ هذا القرار لأنه يرى مستقبلا كبيرا للنادي.

وقال أوباميانج لمهاجم أرسنال السابق إيان رايت في مقابلة جرت بموقع النادي على الإنترنت: "انظر إلى اللاعبين الذين جاءوا (هذا الصيف)".

وواصل أوباميانج حديثه لرايت قائلا "اللاعبون الشباب أيضا ، يأتون كالنار وهذا هو سبب بقائي. لأنني أعلم أن لدينا شيئا نقوم به. لقد قلت قبل بضعة أشهر أن الأفضل سوف يأتي بالتأكيد بالنسبة لأرسنال. حان الوقت على الجميع احترام نادينا ".

يخرج مانشستر سيتي لملاقاة وولفرهامبتون يوم الإثنين المقبل، في حين يستضيف مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس، وسيحاول توتنهام هوتسبير التعافي من خسارته الافتتاحية أمام إيفرتون، بالفوز على مضيفه ساوثهامبتون.

ويلتقي ليستر سيتي مع ضيفه بيرنلي، في حين يلعب ليدز مع ضيفه فولهام في مواجهة بين فريقين صاعدين من دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة)، ويواجه إيفرتون ضيفه ويست بروميتش ألبيون، ويلتقي نيوكاسل يونايتد مع ضيفه برايتون، وأستون فيلا مع شيفيلد يونايتد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز