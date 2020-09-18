سانت اتيان يتصدر الدوري الفرنسي بالفوز على مرسيليا في عقر داره

المصدر: رويترز

تصدر سانت اتيان دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على أولمبيك مرسيليا في عقر داره امس الخميس، ليحقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

تقدم فريق المدرب كلود بويل، الذي كان يقود فريقا للمباراة 600 في دوري الأضواء الفرنسي، بهدف في الدقيقة السادسة بفضل إنهاء رائع لهجمة من الجناح رومان حمومة البالغ من العمر 33 عاما.

ووجد إيفان ماكون مساحة في الجهة اليسرى ليلعب تمريرة عرضية منخفضة قابلها حمومة بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى في الشباك.

وعانى مرسيليا، الذي فاز على باريس سان جيرمان البطل 1-صفر يوم الأحد في مباراة شهدت خمس بطاقات حمراء، في اللعب بسلاسة، لكنه نزل بقوة بعد الاستراحة بعد إجراء تبديلين.

وكاد البديل مارلي آكي أن يدرك التعادل في الدقيقة 54 لكن محاولته من مسافة قريبة اصطدمت بالعارضة.

وأهدر مورجان سانسون بعدها فرصة سانحة من مسافة قريبة لمرسيليا لكن سانت اتيان واصل خطورته في الهجمات المرتدة.

واقترب دينيس بوانغا من التسجيل مرتين قبل أن يضاعف الغلة للفريق الزائر بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعد عمل رائع من البديل أرنو نوردين.

ويتصدر سانت اتيان المسابقة بتسع نقاط متفوقا بنقطتين على ستاد رين وموناكو وليل، بينما يحتل مرسيليا المركز الثامن بست نقاط بعد أن تجرع الهزيمة الأولى هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز