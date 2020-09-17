إنفانتينو يلتقي ترامب للحديث عن مونديال 2026

المصدر: د ب أ

علن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلطات العدل الأمريكية.

وأوضح "فيفا" أن إنفانتينو كان حاضراً في البيت الأبيض الثلاثاء خلال مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين البحرين والإمارات من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وفي اليوم التالي تحدث إنفانتينو مع ترامب بشأن بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا، كما التقى مع النائب العام ويليام بار.

وتقود سلطات العدل الأمريكية التحقيق في إدعاءات الفساد ضد مسؤولي كرة قدم سابقين ومسؤولين سابقين في "فيفا"، حيث مثل العديد من المسؤولين أمام القضاء وصدرت ضد بعضهم عقوبات بالسجن منذ القبض على بعضهم في زيوريخ على هامش الجمعية العمومية في 2015.

وقال إنفانتينو الذي يترأس "فيفا" منذ 2016 "منذ انتخابي أظهرنا تصميمنا في القضاء على الممارسات الخاطئة التي نالت من سمعة الفيفا في الماضي، وكررنا استعدادنا التعاون مع السلطات في التحقيقات ومحاكمة الفاسدين، الذي ليس لهم مكان في كرة القدم".

وأشار إنفانتينو "أجريت اجتماعات مشابهة في سويسرا، ومحامونا على اتصال منتظم مع هيئة الإدعاء العام و ووكالات إنفاذ القانون متى اقتضت الضرورة، مقتنع تماماً بأن "فيفا" يسترد مصداقيته وسمعته على أعلى مستوى".

ويخضع إنفانتينو نفسه لتحقيقات جنائية في سويسرا بعد جلسات سرية عقدها مع النائب العام السابق مايكل لاوبر، وتتضمن لائحة اتهاماته المحتملة، سوء استخدام الوظيفة العامة ، وخرق الأسرار الرسمية، ومساعدة المخالفين، والتحريض على هذه الأفعال.

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