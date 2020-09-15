فريق في الدوري الألماني لن يلعب مبارياته المسائية بسبب إزعاج الجيران

المصدر: د ب أ

أصدرت محكمة بادن فورتمبيرج حكما بعدم السماح لفريق فرايبورج الألماني لكرة القدم بخوض مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) التي تقام مساء على ملعبه الجديد، وذلك بعد شكوى السكان المحليين.

وذكر الحكم الصادر اليوم الثلاثاء أن فريق فرايبورج لن يتمكن من خوض المباريات على ملعبه، الذي مازال تحت الإنشاء، من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي فيما بعد أو أيام الأحد خلال الفترة من الواحدة ظهرا إلى الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي. ولم يضع النادي موعدا للانتقال للعب على ملعبه.

ولكن، يمكن أن تقام مباريات الكأس في هذه الأوقات وأيضا المباريات الأوروبية إذا تأهل الفريق للبطولات القارية.

ولكن المحكمة ذكرت أن مباريات البوندسليغا لا تحتسب كأحداث نادرة يمكن أن تكون مؤهلة للاستثناء من قواعد الإزعاج.

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