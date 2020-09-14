مارسيليا يسقط سان جيرمان في عقر داره

المصدر: د ب أ

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام ضيفه مارسيليا صفر / 1 اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز رين على نيم أولمبيك 4 / 2، وآنجيه على ستاد ريمس 1 / صفر وستاد بريست على ديجون 2 / صفر ولنس على لوريان 3 / 2، وليل على ميتز 1 / صفر، وموناكو على نانت 2 / 1.

ويدين مارسيليا بالفضل في هذا الفوز للاعبه فلوران توفين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين من باريس سان جيرمان وهم لايفن كورزاوا ولياندرو باريديس ونيمار، ولاعبين من مارسيليا وهما جوردان أمافي وداريو بينيديتو.

وظل فريق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بلا رصيد حيث كان خسر مباراته الأولى أمام لنس صفر / 1، علما بأن له مباراة مؤجلة أمام ميتز، فيما رفع مارسيليا رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، ولديه مباراة مؤجلة أمام سانت إتيان.

وفي المباراة الثانية، صعد فريق رين مؤقتا لصدارة الدوري الفرنسي بفوزه على نيم أولمبيك 4 / 2.

وسجل أهداف رين سيهرو جيراسي (هدفين) في الدقيقتين12 و39 ونايف أكرد في الدقيقة 72 وبنيامين بوريجايد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي نيم أولمبيك أدريان كوباس وزين الدين فرحات في الدقيقتين 36 و55.

ورفع رين رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام موناكو وليل، وتوقف رصيد نيم أولمبيك عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز آنجيه على ستاد ريمس 1 / صفر.

ويدين آنجيه بالفضل في هذا الفوز للاعبه ستيفان باهوكين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة طرد ووت فايس لاعب ريمس في الدقيقة 42 ورومان توماس لاعب آنجيه في الدقيقة 60.

ورفع آنجيه رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد ريمس عند نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز ستاد بريست على ديجون 2 / صفر.

وسجل هدفي ستاد بريست اللاعبان روماين بيراود و إرفين كاردونا في الدقيقتين 42 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد روجيه أسالي لاعب ديجون في الدقيقة 55.

وحصد بريست أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل ديجون بلا نقاط.

وفي المباراة الخامسة، فاز لنس على لوريان 3 / 2.

وسجل أهداف لنس جايل كاكوتا من ركلة جزاء في الدقيقة 31 وفاكوندو ميدينا في الدقيقة 34 و إجناتيوس جانجو في الدقيقة 63، فيما سجل هدفي لوريان اللاعبان أدريان جرييتش في الدقيقة 14 وبوان ويسا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لويك بادي، لاعب لنس، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع لنس رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد لوريان عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة السادسة، فاز ليل على ضيفه ميتز 1 /صفر أمس الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة والتي ويدين ليل بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي لويس أروخو الذي سجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

الفوز رفع رصيد ليل إلى سبع نقاط في المركز الثالث من انتصارين وتعادل وحيد وظل ميتز بدون نقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية في بداية مشواره بالدوري.

وفي المباراة السابعة، فاز فريق موناكو على نانت 2 / 1.

وسجل هدفي موناكو سفيان ديوب و ويليم كويبيلس في الدقيقتين الخامسة و65، فيما سجل هدف نانت الوحيد لودوفيتش بلاس في الدقيقة 61.

ورفع موناكو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف رين وبفارق الأهداف أمام ليل وتوقف رصيد نانت عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

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