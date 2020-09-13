رين يهزم نيم أولمبيك ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

المصدر: د ب أ

صعد فريق رين مؤقتا لصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على نيم أولمبيك 4 / 2 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز آنجيه على ستاد ريمس 1 / صفر وستاد بريست على ديجون 2 / صفر ولنس على لوريان 3 / 2 ،وليل على ميتز 1 / صفر.

وسجل أهداف رين سيهرو جيراسي (هدفين) في الدقيقتين12 و39 ونايف أكرد في الدقيقة 72 وبنيامين بوريجايد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي نيم أولمبيك أدريان كوباس وزين الدين فرحات في الدقيقتين 36 و55.

ورفع رين رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام ليل، وتوقف رصيد نيم أولمبيك عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز آنجيه على ستاد ريمس 1 / صفر.

ويدين آنجيه بالفضل في هذا الفوز للاعبه ستيفان باهوكين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة طرد ووت فايس لاعب ريمس في الدقيقة 42 ورومان توماس لاعب آنجيه في الدقيقة 60.

ورفع آنجيه رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد ريمس عند نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز ستاد بريست على ديجون 2 / صفر.

وسجل هدفي ستاد بريست اللاعبان روماين بيراود و إرفين كاردونا في الدقيقتين 42 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد روجيه أسالي لاعب ديجون في الدقيقة 55.

وحصد بريست أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل ديجون بلا نقاط.

وفي المباراة الرابعة، فاز لنس على لوريان 3 / 2.

وسجل أهداف لنس جايل كاكوتا من ركلة جزاء في الدقيقة 31 وفاكوندو ميدينا في الدقيقة 34 و إجناتيوس جانجو في الدقيقة 63، فيما سجل هدفي لوريان اللاعبان أدريان جرييتش في الدقيقة 14 وبوان ويسا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لويك بادي، لاعب لنس، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع لنس رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد لوريان عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز ليل على ضيفه ميتز 1 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة والتي

ويدين ليل بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي لويس أروخو الذي سجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

الفوز رفع رصيد ليل إلى سبع نقاط في المركز الثاني من انتصارين وتعادل وحيد وظل ميتز بدون نقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية في بداية مشواره بالدوري.

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