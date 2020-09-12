فريدي بوبيتش أزمة كورونا تهدد الأندية بالافلاس

المصدر: د ب أ



حذر مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فريدي بوبيتش، من أن أزمة جائحة كورونا قد تسفر عن أضرار كبيرة للأندية وتؤدي إلى تزايد البطالة بين لاعبي كرة القدم، مشيراً إلى أن وضع سقف للرواتب يشكل أحد السبل لتفادي ذلك.

وقال بوبيتش في تصريحات لبوابة "تي-أونلاين.دي إي" الإخبارية: "كلما طالت أزمة الوباء، كلما كان تأثيرها أكبر. قد تواجد أندية كبيرة، الإفلاس".

وقال بوبيتش إن "السوق سيظل مفتوحاً دائماً بالنسبة لنجوم أمثال ليروي ساني وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر، لكن العديد من اللاعبين الأخرين قد يختلف الوضع بالنسبة لهم، في ظل الفوارق في القدرات".

وقال بوبيتش: "بخلاف مثل هؤلاء النجوم، قد يواجه لاعبون محترفون في كرة القدم، أزمة بطالة في المستقبل".

وأضاف بوبيتش أن وضع سقف للرواتب قد يشكل سبيلاً للتغلب على هذا الاتجاه.

وتابع أن ذلك سيجعل الأمور أكثر بساطة، موضحاً: "ستعرف بالتحديد الحد الأقصى لما يمكن أن يتقاضاه لاعب عمره 21 عاماً".

وقال بوبيتش أيضاً إنه "يرغب في وضع قانون يحدد ما يمكن أن يتقاضاه وكلاء اللاعبين، لكنه اعترف بصعوبة تحقيق ذلك".



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