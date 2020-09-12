أرسنال يفتتح الموسم الإنجليزي بالفوز على فولهام بثلاثية نظيفة

المصدر: د ب أ

رفع أرسنال الستار عن فعاليات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير 3 / صفر على جاره ومضيفه فولهام اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من المسابقة.

وحصد أرسنال (المدفعجية) أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم فيما تلقى فولهام صدمة كبيرة في بداية الموسم الحالي بعد عودته إلى دوري الدرجة الممتازة حيث قضى الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثامنة رغم الأداء الجيد من فولهام في معظم فترات هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، سجل المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليس والمهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفين آخرين للمدفعجية في الدقيقتين 49 و57

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