لنس يصدم سان جيرمان المبتلى بإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

تلقى باريس سان جيرمان لطمة قوية في بداية رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالهزيمة أمام مضيفه لنس صفر / 1 أمس الخميس في ختام مباريات المرحلة الثانية من المسابقة.

وكانت مباراة سان جيرمان في المرحلة الأولى من المسابقة تأجلت بعد وصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسره أمام بايرن ميونخ الألماني.

وسقط سان جيرمان اليوم أمام مضيفه لنس بهدف نظيف سجله المهاجم الكاميروني الشاب إجناتيوس جانجو في الدقيقة 57 بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة.

وكان سان جيرمان توج باللقب في الموسم الماضي رغم عدم استكمال فعاليات الموسم الذي توقف في مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وعانى سان جيرمان أمس من غياب العديد من نجومه الأساسيين للحصول على راحة أو للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ومن هؤلاء النجوم، يبرز كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني آنخل دي ماريا والفرنسي الشاب كيليان مبابي والأرجنتيني ماورو إيكاردي المنضم حديثا للفريق من انتر ميلان الإيطالي.

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