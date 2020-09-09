رونالدو يسجل هدفه الـ 100 مع المنتخب البرتغالي

المصدر: د ب أ

سجل المهاجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو الهدف رقم 100 له في المباريات الدولية مع منتخب بلاده، وذلك في مرمى المنتخب السويدي أمس الثلاثاء بدوري أمم أوروبا.

وأحرز رونالدو هدف التقدم 1 / صفر لفريقه في مرمى المنتخب السويدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراتهما أمس في سولنا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وخاض رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا ومهاجم يوفنتوس الإيطالي حاليا أمس المباراة رقم 165 له مع المنتخب البرتغالي.

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