سانشيز في تصريح صادم: أردت الرحيل عن يونايتد بعد أول تدريب

المصدر: رويترز

قال أليكسيس سانشيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي إنه كان يرغب في الرحيل عن صفوف ناديه السابق مانشستر يونايتد بعد أول تدريب خاضه مع النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد يونايتد مع اللاعب التشيلي الدولي في يناير 2018 بعد أن أحرز 80 هدفا في ثلاثة مواسم ونصف مع أرسنال اللندني لكنه فشل في تحقيق انجاز مماثل في يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وبديله أولي جونار سولشار مكتفيا بخمسة أهداف فقط في 45 مباراة.

وانضم سانشيز الذي سبق له اللعب لبرشلونة إلى انتر ميلان على سبيل الإعارة في بداية موسم 2019-2020 قبل أن يتعاقد معه النادي الإيطالي بعقد دائم لمدة ثلاثة أعوام في أغسطس الماضي.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن سانشيز قوله عبر انستغرام "وافقت على فرصة التعاقد مع يونايتد إذ بدت مغرية وكانت بمثابة خطوة جيدة بالنسبة لي.. لكني لم أحاول معرفة ما كان يحدث في كواليس النادي، أحيانا تكون هناك أمور لا يمكن معرفتها إلا من خلال مواجهتها، وأتذكر أول تدريب شاركت فيه حيث أدركت الكثير من الأمور".

وأضاف سانشيز "بعد التدريب عدت إلى منزلي وقلت لأسرتي ووكيل أعمالي (هل يمكن تمزيق العقد والعودة إلى أرسنال) وضحكوا. وقلت لهم إن هناك أمرا ليس على ما يرام. أمر لا يبدو جيدا.

"لكني بالفعل وقعت على العقد وانتقلت بالفعل للنادي، واستمر هذا الاحساس خلال الأشهر القليلة الأولى. لم يكن الفريق متحدا في هذا الوقت".

وسيستهل انتر ميلان وصيف بطل إيطاليا مسيرته في الموسم الجديد في الدوري المحلي بمواجهة بينيفنتو الوافد الجديد في 20 سبتمبر الجاري.



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