أمريكا تهدد بوقف تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

المصدر: رويترز

قال مسؤولون في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) لرويترز، إن الرياضيين الأمريكيين ربما يتم حرمانهم من المشاركة في الأولمبياد والبطولات الرياضية الدولية الكبرى لو نفذت الولايات المتحدة تهديدها بوقف تمويل"الوادا".

وأثار التهديد الأمريكي الذهول في مجتمع مكافحة المنشطات وطالبت العديد من الحكومات "الوادا" بإصدار تشريعات تعتبر الولايات المتحدة غير ممتثلة للوائح الوادا وحظر مشاركة الرياضيين الأمريكيين في المنافسات الدولية.

وأبلغ فيتولد بانيكا رئيس الوادا رويترز "عواقب إيقاف الولايات المتحدة تمويل الوادا ربما تكون أشد وطأة على الرياضيين الأمريكيين.

"تواصلت معنا عدة حكومات وكانوا مذهولين بسبب دعم الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات لتهديدات الولايات المتحدة".

وأضاف "هذه الحكومات طلبت منا التفكير في تعديل معايير الامتثال حيث إذا لم تسدد حكومة ما التزاماتها تجاه الوادا يتم اعتبار الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات غير ممتثلة للوائح الوادا".

وتابع "سيؤدي ذلك حتما إلى تداعيات خطيرة على الرياضيين من هذا البلد بما في ذلك المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى".

وتأجلت أولمبياد طوكيو لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا لتقام في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021.

وتقضي لوائح اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة الامتثال للوائح الوادا للمشاركة في الألعاب.

ويجب على كل المشاركين في الأولمبياد الامتثال مع قواعد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بما في ذلك التوقيع على وثيقة المشاركة والتي تتضمن ضرورة الالتزام بالميثاق الأولمبي ولوائح الوادا وفض النزاعات في محكمة التحكيم الرياضية.

ووصف ترافيس تايجارت رئيس الوكالة الأمريكية تهديدات الوادا بأنها فارغة وغير قانونية.

وأبلغ تايجارت رويترز "تهديد الرياضيين في دولة ما بشأن الحوكمة الفاشلة للوادا أمر استثنائي ومخيب، "الوادا" تشعر بالتهديد والانزعاج لكن تهديد الرياضيين الأمريكيين بشكل غير قانوني أمر مخز.

"يجب أن تقضي الوادا الوقت في محاولة إصلاحها وجعلها ما يريده العالم وهو وادا قوية ومستقلة".

وأضاف "هناك خطأ عندما تهاجم وكالة عالمية أحد أبرز شركائها الذي يحاول الحفاظ على اللوائح لكن في النهاية تغض هذه الوكالة النظر عن دول مثل روسيا كانت تعتمد على برنامج لتناول المنشطات برعاية الدولة".

ونفى المسؤولون الروس دعم الحكومة لبرنامج تناول المنشطات.

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