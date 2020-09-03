استمرار التبديلات الخمسة في البوندسليغا

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الألماني، استمرار تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة خلال مباريات الموسم المقبل من دوري الدرجتين الأولى والثانية.

ووافقت الأندية على هذه اللائحة التي تم تطبيقها عقب تفشي جائحة كورونا في الموسم الماضي، حيث تم زيادة عدد التبديلات إلى خمسة بدلا من ثلاثة.

وقال كريستيان شيفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني، بعد مؤتمر صحفي عبر تقنية فيديو كونفرنس مع ممثلي الأندية، أن الموسم الجديد الذي ينطلق في منتصف سبتمبر الجاري، سيكون الأكثر قسوة وصعوبة لكرة القدم الاحترافية في ألمانيا.

وأضاف "تنظيم وتنفيذ هذا الموسم سيكون أكثر تعقيدا بكثير من نهاية الموسم الماضي".

وجرى استئناف الموسم الماضي من الدوري الألماني، منتصف مايو الماضي بدون جمهور، بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن وضع الجماهير في الموسم المقبل سيكون أكثر تعقيدا.

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