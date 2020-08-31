ميسي يغيب عن تدريب برشلونة

المصدر: رويترز

غاب ليونيل ميسي عن أول تدريب لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين بعد أيام من قراره المفاجئ بالرحيل عن النادي.

وكان غياب ميسي عن التدريب، وهو الأول تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، متوقعا بعد عدم حضور اللاعب البالغ عمره 33 عاما للكشف الطبي "الأحد".

ويصر ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات على وجود بند في عقده يتيح له الرحيل مجانا وهي المزاعم التي يرفضها برشلونة ورابطة الدوري الإسباني.

ويعتمد محامو ميسي على البند الموقع في عقده في 2017 والممتد لأربعة مواسم والذي يتيح له الرحيل عن النادي مجانا إذا طلب ذلك قبل العاشر من يونيو.

وشددوا على أن هذا البند يطبق عادة في نهاية الموسم ولكن الموسم تأجل وامتد إلى أغسطس الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن رابطة الدوري الإسباني قالت "الأحد" إن السبيل الوحيد لأي فريق للتعاقد مع ميسي هو دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو (836 مليون دولار).

ويأتي قرار ميسي بعد خروج برشلونة خالي الوفاض في الموسم الماضي والذي انتهى بهزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وانقسم مشجعو برشلونة، الذين كانوا في الانتظار خارج ملعب التدريب اليوم "الاثنين"، بشأن قرار ميسي.

وقال البرازيلي فابيو ألفريدو سواريز "أريد بقاء ميسي حقا. ميسي يعيش في قلبي ومن المؤلم أنه يريد الرحيل، أردت أن يرحل من الباب الكبير".

وتذكر لإسباني إيفان أنطولين بيلتران كيف ساعد برشلونة اللاعب الأرجنتيني في بداية مسيرته.

وأضاف "بعد كل ما قدمه برشلونة لميسي طيلة مسيرته والتي بدأت هنا وهو ناشئ... والتكفل بعلاجه وكل شيء... أعتقد أن سلوكه غير ملائم".

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