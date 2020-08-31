سيدات ليون بطلاتٍ لدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة توالياً

المصدر: د ب أ

واصل فريق ليون الفرنسي لكرة القدم للسيدات هيمنته على البطولات الأوروبية بعد أن توج، أمس الأحد، ببطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه والخامسة على التوالي بفوزه على فولفسبورغ الألماني 3 / 1.

وأنهى الفريق الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلتهما يوجين لو سومر وساكي كوماغاي، قبل أن يتراجع للدفاع من أجل منع فريق فولفسبورغ من التعادل وفرض خوض شوطين إضافيين.

وسجلت أليكس بوب هدفا لفولفسبورغ ولكن الفريق الألماني لم يتمكن من خلخلة دفاع الفريق الفرنسي مرة ثانية.

واستطاعت سارا بيورك جونارسدوتير أن تسجل الهدف الثالث من متابعة لمحاولة لو سومر في الدقائق الأخيرة لتؤمن فوز فريق ليون.

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