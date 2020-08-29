رين يهزم مونبلييه ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

المصدر: د ب أ

تغلب فريق رين على ضيفه مونبلييه 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم رين بهدف عكسي سجله داميان لي تاليك لاعب مونبلييه بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وتعرض مونبلييه لصدمة قوية بعد طرد فلوريان مولات قبل دقيقتين من نهاية شوط المباراة الأول.

وأكمل رين هو الأخر المباراة بعشرة لاعبين لطرد مارتن تيريير في الدقيقة 73، لكن رغم النقص العددي تمكن ادواردو كامافينجا من تسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة رد جايتان لابورد بهدف لمونبلييه.

الفوز رفع رصيد رين إلى أربع نقاط ليتصدر جدول الترتيب مؤقتا وظل مونبلييه بدون رصيد في المركز السادس عشر.



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