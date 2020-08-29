ترامب معلقاً على إيقاف دوري السلة الأمريكي: الاحتجاجات ستدمر اللعبة

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما اعتبره نشاطا سياسيا من الرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين سيدمر اللعبة.

وأضاف ترامب للصحفيين: "أعتقد أن ما يفعلونه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على وجه الخصوص سيدمر كرة السلة".

وقال إن ذلك سيشكل "تهديدا" للرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأوقف لاعبو الدوري المباريات لمدة 3 أيام كجزء من احتجاج أشعله إطلاق رجل شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، في كينوشا بولاية ويسكونسن وأدى لإلغاء مباريات في رياضات أخرى أيضا.

وقالت الرابطة واتحاد اللاعبين أمس الجمعة إنه سيتم استئناف الأدوار الإقصائية السبت ضمن اتفاق يتضمن زيادة المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكر ترامب أن الناس لا تريد التعرض للسياسة عندما يشاهدون الرياضة.

وأضاف: "إنه أمر سيء للغاية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وسيثبت أنه سيء للغاية أيضا لكرة القدم".

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