بايرن ميونخ يخوض المباراة الأولى في بوندسليغا

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فريق بايرن ميونخ سيخوض أول مباراة في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وبصفته حامل اللقب، كان الفريق البافاري يخوض أول مباراة في الدوري عادة يوم الجمعة قبل باقي مباريات الاسبوع ، ومع ذلك فإن ارتباط الفريق بخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، سيجعله يخوض مباراته الافتتاحية في المسابقة يوم الاثنين ليكون لديه مزيد من الوقت للاستعداد.

وكان رابطة الدوري الألماني قد ذكرت في بيان لها، أن بايرن قرر استضافة شالكه في مباراة بدون حضور جماهيري يوم الجمعة الموافق 18 من سبتمبر المقبل.

وتم تحديد مواجهة بوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنجلادباخ لتكون المباراة الافتتاحية للمسابقة، لكنها الآن سيتم إقامتها يوم 19 من سبتمبر المقبل.

وسيكون لدى بايرن ميونخ المزيد من الوقت للتحضير لبطولة كأس السوبر الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخاريست يوم 24 سبتمبر المقبل، في حال نجح في التتويج باللقب على حساب باريس سان جيرمان.



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