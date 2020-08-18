برشلونة يقيل إيريك أبيدال

المصدر: د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة إيريك أبيدال، المدير الرياضي، من منصبه في ظل استمرار تداعيات سقوط الفريق 2 / 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وذكر بيان للنادي :"نشكر إيريك أبيدال على احترافيته، والتزامه وتفانيه وإيجابيته التي دائما ما أظهرها تجاه عائلة برشلونة".

ويعد أبيدال هو ثاني شخصية بارزة يفقد وظيفته بعد الإذلال الذي تعرض له فريق برشلونة أمام بايرن يوم الجمعة الماضي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وكان كيكي سيتين المدير الفني للفريق أقيل من منصبه يوم الاثنين الماضي، ويأمل فريق برشلونة في أن يتمكن من التعاقد مع رونالد كومان كبديل له.

وعمل أبيدال في منصبه لعامين ولكنه اصطدم بليونيل ميسي العام الماضي عندما اشتكى ميسي من تصريحات لأبيدال تشير إلى أن لاعبي برشلونة هم من تسببوا في إقالة إرنستو فالفيردي.

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