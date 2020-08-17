سان جيرمان بدون حارسه الأساسي في موقعة لايبزغ غداً

المصدر: د ب أ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس (33 عاما) سيغيب عن صفوف الفريق خلال مباراته المقررة غدا الثلاثاء أمام لايبزغ الألماني في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نافاس لإصابة عضلية في الساق اليمنى خلال المباراة أمام أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء الماضي في دور الثمانية للبطولة نفسها، واستبدل في هذه المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 2 / 1 وتأهله للمربع الذهبي.

وينتظر أن يحل الحارس سيرخيو ريكو مكانه في تشكيلة الفريق الأساسية بمباراة الغد بعدما حل مكانه في نهاية المباراة أمام أتالانتا.

وتحوم الشكوك أيضا بلاعب خط الوسط إدريسا جاي بسبب إصابة عضلية، حسبما أوضح سان جيرمان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وفي المقابل، شارك الإيطالي ماركو فيراتي نجم خط وسط الفريق في جزء من مران الأمس تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

كما تخلص زميله المدافع البرازيلي تياجو سيلفا من الإصابة في الفخذ وأصبح بإمكانه اللعب.

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