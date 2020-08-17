أتلتيكو مينيرو ينفرد بصدارة الدوري البرازيلي

المصدر: د ب أ

قفز سانتوس إلى المركز الثامن بالدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم وتغلب على أتلتيكو بارانينسي 3 / 1 صباح اليوم الاثنين في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وقلب فلومينينسي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على انترناسيونال ليكون الانتصار الأول له أيضا في البطولة هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة، فاز فاسكو دا جاما على ساو باولو 2 / 1 وباهيا على براجانتينو بنفس النتيجة وأتلتيكو مينيرو على سييارا 2 / صفر وتعادل أتلتيكو جويانيينسي مع سبورت ريسيفه 1 / 1 وفورتاليزا مع بوتافوجو سلبيا.

وتخلص سانتوس من البداية السيئة التي قدمها في الموسم الحالي وحقق انتصاره الأول ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويقفز إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بارانينسي عند ست نقاط في المركز الخامس، حيث مني بهذه الهزيمة بعد انتصارين متتاليين.

وأنهى سانتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما إيفرسون سوتيلدو وفيليب أندراد في الدقيقتين 29 و40.

وفي الشوط الثاني، أضاف زميلهما ماريو سيرجيو سانتوس الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 82 قبل أن يحرز آبنر هدف حفظ ماء الوجه لبارانينسي في الدقيقة 88.

وحقق فلومينينسي انتصاره الأول في البطولة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، وتجمد رصيد انترناسيونال عند ست نقاط حيث مني بالهزيمة الأولى له في المسابقة بعد انتصارين متتاليين.

وسجل المهاجم البيروفي المخضرم باولو جيريرو هدف التقدم لانترناسيونال في الدقيقة 28، ورد فلومينينسي بهدفين سجلهما نيني من ضربتي جزاء في الدقيقتين 39 و77.

وتغلب فاسكو دا جاما على ساو باولو بهدفين سجلهما جيرمان كانو في الدقيقتين 62 و75 مقابل هدف سجله رينالدو دا سيلفا من ضربة جزاء في نهاية اللقاء ليرفع رصيده إلى ست نقاط وتجمد رصيد ساو باولو عند ثلاث نقاط من مباراتين.

وفاز باهيا على براجانتينو بهدفين سجلهما خوسيه كارلوس جونيور وإيرناندو رودريجيز لوبيز في الدقيقتين 26 و900 مقابل هدف سجله ليوناردو أورتيز في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين وتجمد رصيد براجانتينو عند نقطتين فقط من تعادلين وهزيمة واحدة.

وفي وقت سابق أمس، تغلب أتلتيكو مينيرو على عناد سييارا وفاز عليه بهدفين متأخرين سجلهما ماروني في الدقيقتين 73 من ضربة جزاء و90 ليرفع رصيده إلى تسع نقاط وينفرد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي وتجمد رصيد سييارا عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وتعادل أتلتيكو جويانيينسي مع ريسيفه بهدف سجله جورجينهو في الدقيقة 13 مقابل هدف سجله إيلجو مايدانا في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي شهدت طرد دودو لاعب جويانيينسي في الدقيقة 64 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وتعادل فورتاليزا مع بوتافوجو سلبيا ليحصد فورتاليزا نقطته الأولى في المسابقة هذا الموسم ويرفع بوتافوجو رصيده إلى نقطتين من تعادلين متتاليين.

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