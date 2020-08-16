ميسي يبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل هذا الصيف

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم "الأحد" أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أبلغ إدارة النادي برغبته في مغادرة قلعة (كامب نو) في الصيف الحالي وليس العام المقبل.

وذكرت محطة "سبورت إنتراتيفو" التليفزيونية البرازيلية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة 2 / 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الجمعة.

وكشفت المحطة، عبر مراسلها مارسيلو بيتشلر، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في يونيو 2021.

وكان بيتشلر هو أول من انفرد بخبر انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017.

ويتنافس فريقا إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (6 مرات).

في هذه الأثناء، يعيش برشلونة حالة من الفوضى قبل الاجتماع المرتقب لإدارة النادي غدا الاثنين، والذي من المنتظر أن يتم خلاله إقالة المدرب كيكي سيتين والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي.

ورغم التقارير التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين إدارة برشلونة والأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، فإن أنباء أخرى قد انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن قرب تولي رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، تدريب الفريق الإسباني الذي خرج خال الوفاض من الألقاب هذا الموسم.

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