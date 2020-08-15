الاتحاد الألماني يشيد بإنجازات الألمان في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

أعرب الاتحاد الألماني لكرة القدم عن سعادته البالغة بالوجود القوي لألمانيا في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، المقامة حاليا بمدينة لشبونة البرتغالية، حيث يتواجد فريقين وثلاثة مدربين في دور الأربعة.

وقال مدير الاتحاد، أوليفر بيرهوف، اليوم السبت :" تهنئة كبيرة لبايرن ميونخ، ولايبزح، وتوماس توشيل في باريس سان جيرمان، وكل اللاعبين المحليين الذين وصلوا إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا. لقد قدموا بالفعل أداء مذهلا".

ولم يحدث من قبل أن يصل ثلاثة مدربين ألمان لهذه المرحلة من البطولة. واستطاع هانسي فليك أن يلقن برشلونة درسا قاسيا ويهزمه 8 / 2 أمس الجمعة، وذلك بعد أن تمكن جوليان ناجلسمان مع فريق لايبزح أن يهزم أتلتيكو مدريد 2 / 1.

وقال رئيس الاتحاد، فريتز كيلر:" قدم الفريقان أداء الأبطال في دور الثمانية. فريقان ضمن أفضل أربعة فرق في أوروبا- هذا بالفعل نجاح عظيم لكرة القدم الألمانية".

ويمكن أن يكون النهائي ألمانيا خالصا مثلما حدث في في 2013 عندما تغلب بايرن على بوروسيا دورتموند.

ويلتقي لايبزج مع باريس سان جيرمان في المباراة الأولى للدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلعب بايرن مع مانشستر سيتي أو ليون بعدها بيوم لحجز مقعد في المباراة النهائية التي تقتم يوم الأحد المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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