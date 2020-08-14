سارينا تتولى تدريب منتخب سيدات إنجلترا

المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن الهولندية سارينا فيخمان ستتولى تدريب المنتخب الإنجليزي الأول للكرة النسائية، خلفا للمدرب الحالي فيل نيفيل بداية من العام المقبل.

وكان منتخب هولندا قد توج عام 2017 بلقب بطولة أوروبا للكرة النسائية تحت قيادة فيخمان البالغة 50 عاما، كما تأهل المنتخب تحت قيادتها أيضا لنهائي كأس العالم في فرنسا العام الماضي قبل أن يخسر أمام نظيره الأمريكي بهدفين نظيفين.

وستتولى فيخمان تدريب المنتخب الإنجليزي خلفا لنيفيل البالغ 43 عاما مدافع مانشستر يونايتد السابق والذي من المقرر أن يترك المنصب في نهاية عقده في يوليو 2021.

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