تقديم موعد إيطاليا المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

قرر اتحاد اللاعبين المحترفين اليوم الجمعة تقديم موعد بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس المقررة الشهر المقبل بواقع أسبوع بعد إلغاء بطولة مدريد المفتوحة بسبب وباء كوفيد-19.

وأجرى اتحاد المحترفين عدة تعديلات على جدول 2020 الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة.

وستنطلق إيطاليا المفتوحة وهي من البطولات الاستعدادية البارزة لفرنسا المفتوحة في 14 سبتمبر.

وستليها بطولة أوروبا المفتوحة في هامبورج في الأسبوع الذي يسبق رولان غاروس التي تنطلق في 27 سبتمبر.

وقال أندريا جاودينسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان "بدأت رياضة التنس تستعيد نشاطها وبينما نضع صحة وسلامة جميع عناصر اللعبة أولوية قصوى فاننا نأمل في الحفاظ على توقيتات وفرص اللعب الممكنة مع إنهاء الموسم بشكل قوي.

"أوجه الشكر لمنظمي البطولات على تحليهم بالمرونة للوصول إلى حلول لإقامة المنافسات في هذه الظروف الصعبة".

وأعلن منظمو البطولة الختامية لموسم تنس الرجال أن نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال ودومينيك تيم هم أول ثلاثة متأهلين للبطولة المقررة في لندن بين 15 و22 نوفمبر .

وأضاف المنظمون انه من المقرر إقامة النسخة 50 من البطولة التي ينافس فيها أفضل ثمانية لاعبين في الفردي وفرق الزوجي بدون جماهير مع الالتزام بالضوابط الصحية في بريطانيا.



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