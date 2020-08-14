مدرب لايبزغ: فوزنا على أتلتيكو فتح شهيتنا

المصدر: رويترز

أثار فوز رازن بال شبورت لايبزغ 2-1 على أتلتيكو مدريد ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الخميس شهيته ويضع الفريق الألماني عينيه على مواجهة باريس سان جيرمان.

وأبلغ يوليان ناجلزمان مدرب لايبزغ الصحفيين "هذا طبيعي عندما تبلغ الدور التالي تسعى للمزيد. نحن سعداء الليلة. سنبدأ التفكير في باريس في الغد. ستكون مباراة أخرى صعبة لكن لدينا خطة.

"من الطبيعي الآن أننا نريد بلوغ النهائي. هذا واضح. عندما نصل إلى هذه النقطة سيمكننا التحدث مرة أخرى".

وصعق لايبزغ منافسه وصيف البطل في 2014 و2016 ليصل إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في البطولة القارية البارزة.

وقبل دقيقتين من النهاية خطف الأمريكي تايلز آدامز هدف الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها من خارج منطقة الجزاء بعدما ألغى أتلتيكو تقدم الفريق الألماني في بداية الشوط الثاني.

وقال ناجلزمان "نحاول التدرب على بعض الأمور لكن اللاعبين اتخذوا قرارات جيدة جدا طيلة المباراة".

ويلعب لايبزيج، الذي أخرج توتنهام هوتسبير وصيف حامل اللقب من دور الستة عشر، ضد بطل فرنسا يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف ناجلزمان، الذي أصبح أصغر مدرب يبلغ الدور قبل النهائي للبطولة بعمر 33 عاما: "نحن الفريق الذي أخرج توتنهام والآن أتلتيكو. إنها رياضة جماعية وكل اللاعبين كانوا مذهلين. كنا الفريق الأفضل.

"لم نكن جيدين في الجانب الهجومي في الشوط الأول. لكن هذا الفريق الشاب أظهر هدوء أعصابه".

وتابع "الآن علينا استعادة حيويتنا. المباراة التي تنتظرنا مواجهة أخرى كبيرة بل أكبر. لذا نحن بحاجة لاستعادة حيويتنا سريعا".

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