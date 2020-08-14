لايبزغ يلدغ أتلتيكو ويضرب موعداً لسان جيرمان في المربع الذهبي الأوروبي

المصدر: د ب أ

لقن لايبزغ الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني درسا قاسيا، وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز عليه 2 / 1 أمس الخميس في دور الثمانية للبطولة ليحجز لايبزغ موقعه في المربع الذهبي للبطولة على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت المواجهة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم سيطرة لايبزغ على مجريات اللعب بشكل كبير في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، ترجم لايبزغ تفوقه إلى هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50، ثم انتقض أتلتيكو وسجل هدف التعادل بضربة جزاء حصل عليها وسددها البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، انتزع لايبزغ الفوز بهدف سجله الأمريكي البديل تايلر أدامز.

ويلتقي لايبزغ في المربع الذهبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2 / 1 أول أمس الأربعاء في أولى مباريات دور الثمانية.

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